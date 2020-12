Ventimiglia: materiale di recupero ma tanta inventiva e buona volontà, ecco il Natale nella città vecchia

A volte ci vuole un po’ di inventiva e tanta buona volontà e i progetti, anche in tempi difficili come questi, si trasformano in realtà. L’esempio ci arriva dal centro storico di Ventimiglia, la città alta, dove alcuni volontari si sono tirati su le maniche e, raccogliendo qua e là alcuni pezzi trasformati in addobbi natalizi, hanno costruito alcune creazioni davvero suggestive.

Un albero di natale fatto con le cassette della frutta, ma abbellito con accessori di recupero e qualche festone, sta addobbando la città vecchia e bastano alcune luci per migliorarlo ancora. Un modo per far sentire il Natale a chi vive nel centro storico, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo con il Covid-19. Soddisfazione e un pizzico di emozione è stata espressa dal Sindaco, Gaetano Scullino: “Un sincero ringraziamento a queste persone, che hanno dimostrato come con poco, a volte si può fare tanto”.