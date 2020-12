Sanremo: nel prossimo fine settimana gara nazionale di Enduro, in arrivo circa 300 persone negli alberghi

Importante avvenimento sportivo, corredato da buone presenze alberghiere (in un periodo drammatico per il Coronavirus) nel prossimo fine settimana a Sanremo.

Si tratta dell’ultima gara nazionale del campionato assoluto di Enduro, una competizione che doveva essere regionale e che, invece, vedrà la partecipazione di motociclisti in arrivo da tutta Italia. L’ok è arrivato ieri anche dalla Giunta comunale matuziana, che ha approvato l’appoggio dell’organizzazione, affidata al Motoclub Enduro Sanremo, presieduto da Romano Capacci.

Si tratta di una gara che si svolgerà interamente nell’entroterra ma che vedrà il parco chiuso a Portosole. Verrà disputata secondo le normative anti Covid-19 e il pubblico non potrà recarsi sulle prove speciali. Oltre al fatto sportivo, in un momento difficile per l’economia sanremese, la gara porterà nella città dei fiori circa 300 persone tra concorrenti e altri al seguito.

“Ci auguriamo che, una gara di questo genere – ha detto l’Assessore al Turismo e allo Sport, Giuseppe Faraldi – possa diventare in futuro un appuntamento fisso per la nostra città, al quale daremo l’appoggio come Amministrazione”.