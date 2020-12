Stile Artigiano 2020: la lavorazione del vetro con Alessandro Giuseppe Ballarin di Tre Archi

Il Maestro Artigiano Alessandro Giuseppe Ballarin e la Tre Archi, specializzato in creazioni artistiche e nella lavorazione del vetro, è il protagonista della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

Tre Archi, del Maestro Artigiano del vetro Giuseppe Alessandro Ballarin, nasce nel 1988 specializzandosi nella lavorazione artigianale del vetro "a lume" e nella vetro fusione. Una tradizione di famiglia che risale ai tempi antichi nella capitale del vetro: Murano. Le opere vetrarie sono così apprezzate che la Tre Archi viene scelta per realizzare la coppa del mondo di apnea della "France 2000 Saint Jean Cap Ferrat" e nel 2009 è chiamata ad esporre al Museo del Vetro di Altare, a Savona. La produzione spazia dall´oggettistica, con i classici animaletti in vetro, ai bijoux, ai piatti e centrotavola, alle bomboniere e ai trofei per le celebrazioni.

Guarda l'intervista: