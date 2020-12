Santo Stefano al Mare: per le giornate di festa, realizzato un video sulle luminarie del paese

Dopo l’accensione delle luminarie, due consiglieri di Santo Stefano al Mare, Remo Ferretti e Giorgia Corradi, si sono impegnati nella realizzazione di un video suggestivo. L’Assessore Maria Teresa Garibaldi interviene così sulla pagina Facebook del Sindaco Marcello Pallini: “In questo Natale particolare, non abbiamo voluto dimenticare la magica atmosfera delle Feste!

Abbiamo illuminato il nostro paese. Grazie alle riprese di Remo Ferretti ed alla stupenda voce di Giorgia Corradi abbiamo deciso di regalarvi questo video. Un ringraziamento per averlo realizzato, già in poco tempo la parola #insieme ha assunto non solo il significato di squadra, ma anche di amicizia!”