Camporosso: sabato prossimo la presentazione del libro di Marco Damele e la giornata del 'firmacopie'

E' fissato per sabato prossimo l'appuntamento con Marco Damele nel suo vivaio a Camporosso in via 2 Giugno, dalle 15:30 alle 16:30 per ricevere la copia autografata del suo nuovo libro e visitare l'azienda agricola alla scoperta di piante rare, misteriose e sconosciute.

L'autore, grazie ad un grande amore per il paesaggio e le meraviglie della biodiversità, ha creato un giardino piccolo ma in grado di regalare l'emozione della bellezza e della complessità della natura. In questo libro attraverso una riflessione attenta sulla biodiversità e l'importanza della sua difesa, ci viene offerta una lente di ingrandimento con cui guardare la ricchezza straordinaria delle piante e dei fiori del suo giardino. Attraverso bellissime fotografie e interessanti racconti, il lettore potrà passeggiare nel suo giardino e scoprirne i segreti più profondi. Perché, come gli ha insegnato il suo maestro, Libereso Guglielmi, la bellezza del sapere non sta nel suo possesso, ma nella condivisione con gli altri.



Marco Damele, scrittore, imprenditore botanico e tecnico biologico e di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent'anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l'attività dell'azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un'azienda all'avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l'Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” nel 2019 il ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine” e appena pubblicato " Il Giardino della Biodiversità"