Dolceacqua: l'Amministrazione comunale ha consegnato ieri due targhe a Jannik Sinner e Riccardo Piatti (Foto)

Il Comune di Dolceacqua ha consegnato ieri due targhe a Jannik Sinner ed a Riccardo Piatti, a riconoscimento dei loro successi. L'amministrazione ha voluto suggellare il rapporto con i due, amici di Dolceacqua da tempo, con questo simbolico riconoscimento.

Di fronte a una rappresentanza degli Amministratori Comunali, dell’Unione Sportiva Dolceacqua e del TC Dolceacqua, a Jannik Sinner è stata consegnata una targa per la prima vittoria in un torneo Atp (il più giovane italiano), ma anche in quanto esempio di impegno e sacrificio, che uniti alle doti naturali, potranno portare a raggiungere importanti risultati; inoltre, per l'educazione e la lealtà sportiva dimostrate.