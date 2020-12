Sanremo: scomparsa della maestra Antonella Bonino, il ricordo delle colleghe della Primaria 'A. Volta'

Ha destato profonda commozione la scomparsa della maestra Antonella Bonino che per anni ha lavorato nella scuola primaria Alessandro Volta di Sanremo.

Le colleghe si sono strette attorno al dolore della sua famiglia e le hanno reso omaggio ricordandola come figura importante per i suoi alunni, riconoscendo il prezioso contributo offerto alla scuola con la sua professionalità e competenza.

“Antonella è stata per noi un punto di riferimento - raccontano le colleghe della Scuola Primaria A. Volta - da subito si era sentita parte viva di una comunità scolastica e questo senso di appartenenza unito a una forte passione educativa la sollecitava ad aprirsi alle innovazioni didattiche, a collaborare nella ricerca di risorse e opportunità per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa”.

Tra le tante iniziative da promosse da Antonella Bonino ricordiamo la partecipazione della scuola alle ‘Olimpiadi della Matematica’, il corso di formazione per l’insegnamento della matematica in collaborazione con il Prof. Paolo Boero dell’UNIGE, aveva curato un corso di Filosofia per bambini, ha avuto l’idea dello scaffale ‘Libri per pensare’ nella Biblioteca scolastica. Inoltre, per le sue competenze le erano stati affidati incarichi di responsabilità nell’organizzazione scolastica quali l’ambito della valutazione e del dipartimento di matematica.

“Antonella si è distinta per la tenacia, la volontà, la flessibilità e la concretezza nel vedere le problematiche da diverse angolazioni – terminano le colleghe - doti che hanno contribuito al raggiungimento di traguardi significativi, alla soluzione di problemi, al superamento di ostacoli. Pronta a collaborare sempre privilegiando la correttezza e il rispetto, il confronto e la mediazione, non perdendo mai di vista il bene degli alunni. Ciao Anto ti ricorderemo con tanto affetto”.