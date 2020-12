Ventimiglia: indette dall'Amministrazione le due gare per affidare i lavori dei parcheggi sulle ex aree di Rfi

Sono state indette le due gare inerenti all'affidamento dei lavori dei parcheggi su aree RFI di Corso Genova (scadenza offerte 18 dicembre) e di San Secondo-edificio Eiffel (scadenza 21 dicembre). Lo scorso 27 novembre era stato approvato in Consiglio comunale il protocollo di intesa per l'acquisizione del titolo giuridico da parte del Comune di Ventimiglia per poter ottenere la consegna delle aree dismesse delle Ferrovie dello Stato.

E’ prevista l'apertura delle offerte prima di Natale con l'aggiudicazione entro Capodanno. Prima dell’inizio del 2021 saranno invece terminati i lavori del parcheggio dietro la stazione ferroviaria. In totale circa 1.100 posti auto che dopo trent'anni di attesa l'Amministrazione Scullino consegnerà alla cittadinanza.

Il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici Ascheri ringraziano RFI, FS Sistemi Urbani e FS, per la preziosa collaborazione prestata ed evidenziano il grande lavoro tecnico prestato dall'Ufficio tecnico comunale e dallo Staff del Sindaco. I lavori costeranno circa 1,8 milioni per San Secondo e 4,3 per corso Genova.