Bordighera: conferenza capigruppo per Rivieracqua, preoccupazione e richiesta garanzie da maggioranza e opposizione

Questa mattina si è tenuta la conferenza dei capigruppo per discutere sulla questione del futuro dei servizi idrici del Comune di Bordighera. Il sindaco Vittorio ingenito si era già espresso dichiarando la posizione contraria dell’amministrazione al conferimento del patrimonio idrico a Rivieracqua, sostenendo di aver bisogno di maggiori garanzie.



Alla fine della conferenza odierna il clima generale è di preoccupazione. È stato deciso di programmare un nuovo incontro al fine di elaborare una mozione da presentare e discutere insieme congiuntamente al prossimo consiglio, come conferma il sindaco Ingenito: “Di fatto ci siamo riuniti per valutare e approfondire la questione in merito al contenzioso in atto con Rivieracqua. Dall’incontro è emersa una convergenza da parte di tutti volta a tutelare il nostro acquedotto e i cittadini. A breve terremo una nuova conferenza in cui sarà elaborata una mozione da presentare al prossimo consiglio comunale. C’è preoccupazione da parte di tutti perché parliamo di una questione molto importante. Trovo positiva la convergenza di idee a tutela della città”.

Stesso pensiero, come detto, anche da parte dagli altri schieramenti come afferma uno dei consiglieri, Giacomo Pallanca: “L’opinione generale è di preoccupazione per quanto riguarda lo stato di Rivieracqua e il conferimento del comparto idrico di Bordighera. Abbiamo cercato di analizzare i documenti prodotti dall’avvocato del Comune riservandoci di rivedersi la settimana prossima. Al momento non ci sono le garanzie sufficienti minime affinché il comune aderisca a Rivieracqua. Siamo tutti concordi per tutelare la salute dei cittadini di Bordighera”.



“Abbiamo discusso con il sindaco e chi ha presentato il punto - conclude - qualora Bordighera aderisse non risolverebbe il problema di Rivieracqua, mi chiedo quale sia la posizione di comuni anche più grandi che non hanno ancora aderito quali Sanremo, Imperia e Ventimiglia. Forse nutrono le nostre stesse perplessità?”.