Lettera di ringraziamento alla Casa di Riposo 'Paolo Agnesi' di Pontedassio dalla figlia di una ospite

Pubblichiamo di seguito una lettera ricevuta dalla Casa di Riposo 'Paolo Agnesi' di Pontedassio da parte della figlia di una loro ospite. La missiva, nella quale abbiamo omesso i nomi per motivi di riservatezza, vuole sottolineare il trattamento professionale ed umano riservato alla mamma:

“Vi scrivo per RingraziarVi di tutto quello che avete fatto per mia mamma, dal primo giorno che è arrivata nella Vostra splendida struttura è rinata, l'avete trattata sempre con rispetto come tutti dovrebbero fare nel vostro lavoro, con ogni essere umano, era sempre pulita, profumata e serena nonostante la malattia, io allo stesso tempo ero tranquilla perché sapevo che era seguita da mani amorevoli, la trasparenza è il vostro punto di forza non è da tutti , questo vi fa onore. Avete accompagnato Luciana alla fine rendendo il tutto rispettoso, ma il gesto che mi rimarrà sempre nel cuore è di avermi concesso di salutarla, dirle per l' ultima volta che madre meravigliosa era, Grazie a ogni singolo operatore sanitario e non, al medico e alla direzione. Grazie davvero sarete sempre nel mio cuore. Sicuramente passerò a salutarVi... con grande affetto”.