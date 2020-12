Imperia: serie di lavori di restyling nel centro, una lettrice "Signor Sindaco non si dimentichi però della periferia"

Una nostra lettrice di Imperia, Maria Grazia Cartacci, ci ha scritto per chiedere al Sindaco Claudio Scajola di intervenire con lavori di restyling anche nelle zone periferiche:

“E’ vero la rete fognaria di Imperia fa pietà, si stanno facendo di restyling ovunque e a me viene in mente un vecchio detto ‘surva surva liscio liscio, ditta suatta m...a e p....o’ ma anche perché la rete fognaria non è solo piena di buchi ma è da portare anche in periferia. La dove prima sorgeva una casa ora è pieno di abitazioni. E allora sono sempre dietro a spaccare le strade per riparare qualcosa o mettere in nuovo tubo e poi chiudono. Capisco che il centro città debba essere perfetto, ma caro il mio signor Sindaco la periferia viene affittata anche ai turisti italiani e esteri che portano nei soldi. E noi residenti che paghiamo tasse e tutti gli orpelli vari non abbiamo diritto al restyling e non solo fino ai residence super illuminati e con strade decenti. Le nostre strade sono prive di illuminazione, di protezione a valle, se poi parliamo del fondo stradale è un buco unico, in più crescono arbusti, erba, tombini strappati. Dopo questa bella panoramica va bene bloccare Oneglia per il nuovo asfalto, ma noi dobbiamo continuare a vivere nello sporco? E questa ‘fogna’ può servire anche le zone scoperte. Non è possibile che un cittadino per poter arrivare ad allacciare un tubo per la fogna debba pagare 200 euro e poi chiunque si può allacciare. Sono una vecchia una ‘over’, forse non merito rispetto come un over politico? È una vergogna caro il mio sindaco. Ci sono zone abitate da persone importanti, politici e altro. Lì sono serviti di tutto perché? Hanno i soldi e hanno pagato… comunque io ho una misera pensione e rivendico che le zone di periferia vengano riorganizzate come il centro. Si faccia una passeggiata in strada Colla dall'inizio alla fine. Scusi la sua ordinanza per la ‘pupù’ e valida solo per il centro giusto? Credo proprio di sì perché da noi di puoi ne trova di tutti i calibri. A lei l’ardua sentenza e le soluzioni!”