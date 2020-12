A ‘2 ciapetti con Federico' si parla di disabilità con l'Anffas: “La nostra vita quotidiana con le persone disabili anche durante il Covid”

L’attività dell’Anffas di Sanremo con le persone disabili è stata al centro della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico – on the road'. In trasmissione sono intervenuti il Membro direttivo e Responsabile di rete Massimo Ormea, la Coordinatrice Anna Freducci, e l’Educatore socio pedagogico e Filmaker Riccardo Di Gerlando. L’intervista è stata realizzata in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità che si celebra oggi 3 dicembre.

Tra i vari impegni svolti da Anffas Sanremo ci sono il centro diurno con le attività socio riabilitative, il dopo di noi, le attività sportive e motorie, l’affiancamento scolastico, importanti progetti legati al cinema con produzioni di cortometraggi, l’assistenza domiciliare effettuata anche durante il Covid fondamentale in un momento cosi difficile, laboratori, campi estivi, inserimenti lavorativi. “Ovunque c’è bisogno noi ci siamo e ogni giorno attiviamo nuovi servizi a seconda delle richieste – hanno detto gli ospiti – Questa intervista è stata l’occasione per puntare un riflettore su una normale giornata sulla disabilità, con uno spaccato di vita quotidiana con le persone disabili anche durante il Covid”.

