Sanremo: 'Italia Viva' Iprovinciale sollecita l'amministrazione ad aderire al protocollo RE.A.DY

‘Italia Viva’ della provincia di Imperia sollecita l'amministrazione comunale di Sanremo ad aderire al protocollo RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere)



“Sollecitiamo tale progetto – spiega Roberto Colleluori, Coordinatore del comitato ‘SanremoViva’ - che in pratica costituisce per le Pubbliche Amministrazioni, regionali e locali, l’opportunità di uno spazio, non ideologico, di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone LGBT, che era ed è uno dei punti programmatici presentati nell'ultima campagna elettorale dalla coalizione Biancheri e che purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, è passato in secondo piano nell'agenda amministrativa. Nonostante la difficile situazione dovuta alla seconda ondata di contagio, si invita cortesemente l'amministrazione matuziana a non dimenticarsi di questo importante atto di civiltà”.