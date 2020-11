Sanremo: importante lavoro del Moto Club matuziano per la pulizia e manutenzione dell'entroterra (Foto)

“Lungi da me alimentare sterili polemiche che in passato hanno già avuto ampio spazio, intendevo solo, a favore di chi non ne fosse al corrente, illustrare, con poche immagini, il lavoro che i soci del Moto Club Sanremo svolgono a favore della natura e del vivere civile”.

Interviene in questo modo Danilo Benza, presidente del sodalizio matuziano, raccontando gli interventi fatti dai soci del club. “Nelle immagini ‘prima e dopo’ – sottolinea - si vedono: lo scempio fatto da... non saprei se definirle ‘persone’ che alimentano discariche a cielo aperto, i ragazzi del moto club che hanno raccolto il tutto, ed il furgone carico di sacchi di ‘rumenta’ da portare in discarica”.

In altre immagini si notano il solco lasciato dal passaggio delle moto ed il ripristino eseguito immediatamente dopo lo svolgimento della gara di campionato italiano di Enduro del 31 ottobre e 1° novembre scorsi: “Una gara – prosegue Benza - che ha portato in riviera non meno di 500 persone per quasi una settimana. Non penso che di questi tempi siano poche. Chi vuole apprezzare il lavoro svolto lo può fare liberamente, chi per partito preso o altre ragioni intende rimanere sulle proprie posizioni può anche farlo tranquillamente, ma almeno lo fa da informato”.

“Mi auguro che a breve – conclude Benza - terminato il lavoro che il Consorzio Forestale sta portando avanti con i moto club per l'individuazione dei sentieri da utilizzare da parte dei fuoristradisti, il problema sia risolto in via definitiva”.