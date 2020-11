Ventimiglia: venerdì alle 18 il Consiglio comunale, all'ordine del giorno anche il protocollo con le Ferrovie

E’ stato convocato per venerdì prossimo il Consiglio comunale di Ventimiglia. Una assise particolarmente ricca di punti all’ordine del giorno, tra i quali spicca sicuramente il protocollo d’intesa con le Ferrovie dello Stato. La riunione è prevista in ‘presenza’ con i Consiglieri all’interno della sala delle riunioni mentre alcuni si collegheranno via internet. Non sarà consentito l’ingresso al pubblico, che la potrà seguire con il servizio di streaming video.

All’ordine del giorno le dimissioni da Consigliere di Eleonora Palmero che entra in Giunta. Previste question time, mozioni, interpellanze ed interrogazioni e, quindi una serie di ratifiche di bilancio.

In discussione anche l’adesione alla trasformazione della società per la promozione dell'università dell'imperiese Spa in fondazione di partecipazione. La pratica più importante sarà il protocollo d'intesa tra Comune Ferrovie dello Stato, per la cessione anticipata di aree ferroviarie da destinarsi alla realizzazione di parcheggi e altre opere pubbliche nel centro città.

Prevista anche la discussione sul pagamento rateizzato dei tributi comunali e le modalità applicative. Quindi la convenzione tra comune (in qualità di capofila del distretto sociosanitario n° 1), Regione e Filse per l'erogazione ai beneficiari delle misure economiche sociosanitarie a supporto di persone in condizioni di non autosufficienza e fragilità.

Prevista anche la presa d’atto del subentro del gestore unico ‘Rivieracqua’ nella gestione dei beni e dei servizi in capo ad Aiga11). Si parlerà dell’adeguamento del piano urbanistico comunale e del regolamento per la disciplina della videosorveglianza cittadina.