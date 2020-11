Sanremo: convocato lunedì 30, alle ore 17.30, il consiglio comunale in modalità telematica

Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza pubblica (in modalità telematica) per lunedì, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

All'ordine del giorno sono presenti le varie interrogazioni e poi l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 6 novembre nonchè la discussione relativa alla variazione del piano triennale delle opere pubbliche e, per il settore dei lavori pubblici, il riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza relativi alla demolizione del fabbricato, ad uso magazzino, presso Villa Meglia.