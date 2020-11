Coronavirus: netto calo del rapporto tamponi-positivi (uno ogni 12,76), è il dato migliore nelle ultime settimane

Nuovo deciso calo del rapporto tra tamponi e positivi, quest’oggi in Liguria. A fronte di 5.831 tamponi, infatti, sono stati riscontrati 460 nuovi contagiati, ovvero uno ogni 12,76, il dato migliore delle ultime settimane.

Nella nostra provincia sono stati 77 i positivi di oggi, di cui 13 da contatto di caso confermato e 64 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 39 di cui 6 da contatto di caso confermato e 33 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 243 di cui 55 da contatto di caso confermato, 174 da attività di screening e 14 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 9, tutti da attività di screening e, in Asl 5 (Spezia) sono 92 di cui 19 da contatto di caso confermato e 73 da attività di screening.

Sono stati 22 i morti in Liguria, nel periodo compreso tra il 7 novembre e ieri, di cui nessuno nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 578.449 (+5.831)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 49.381 (+460)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.223 (+132)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 43.158 (+328)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.120 (-731)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.386 (-196)

Savona 1.481 (-101)

Genova 8.166 (-468)

La Spezia 2.153 (-49)

Residenti fuori regione o estero 285 (-9)

Altro o in fase di verifica 649 (-7)

Totale 14.120 (-731)

Ospedalizzati: 1.238 (-62) | 123 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 127 (-6) | 13 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 137 (-4) | 15 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 319 (-18); 38 in terapia intensiva

Evangelico - 64 (-) | 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 165 (-7) | 9 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 170 (-14) | 15 in terapia intensiva

Asl 4 - 113 (-8) | 10 in terapia intensiva

Asl 5 - 138 (-5) | 16 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 12.817 (-666)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 32.953 (+1.169)

Deceduti: 2.308 (+22)