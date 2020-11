Tra storia e riscoperta delle proprie radici: 'Ho combattuto anche per te' il nuovo libro Antonella Squillace

“Ho combattuto anche per te”: storia di un fante-contadino. Questo il titolo del libro realizzato dalla professoressa Antonella Squillace della scuola media Dante Alighieri di Sanremo. L’autrice è all’esordio con le sue due prime pubblicazioni che conta oltra alla nuova opera, edita della casa editrice Calabria Letteraria - Rubbettino, e, pubblicato quest’anno, “Leah. Dall’altra parte del mare”, edizioni Leucotea.

"Il primo romanzo ha proiettato noi alunni, scrive Evan Revera della terza D, negli anni della Prima Guerra Mondiale. Racconta di come il suo bisnonno, Nicodemo, si ritrova in guerra, da semplice contadino, a combattere per la sua patria sul Monte Cimone e nelle sue trincee contro l’Austria, tra nebbia e fango. Il monte, che si trova nell’alto Veneto, era conteso dalle due nazioni in quanto considerato un punto strategico fondamentale perché dominava l’intera vallata.

Tutto comincia da una fotografia ritrovata in un cassetto e da un ritratto appeso alla parete di una casa; la scrittrice inizia a fare numerose ricerche, personali e storiografiche, tra cui la consultazione dell’Albo d’Oro dei Caduti del Ministero degli Interni, ma non per scrivere una storia, ma per scavare nel suo passato, solo per saperne di più sul suo bisnonno, su chi fosse e quale fosse la storia dietro quell’immagine che fin da bambina, un po', la spaventava. Piano piano l’idea di un racconto prende forma nella sua mente e la coltiva con il tempo. E’ sicuramente una storia drammatica, ma molto avvincente e attira il lettore talmente tanto che vorresti continuare a leggerlo all’infinito!

Essendo la professoressa, oltre che autrice e scrittrice, anche docente della nostra scuola media 'Dante Alighieri' di Sanremo, è stata invitata, come tutti gli anni, nelle classi terze per raccontare il suo libro, ma anche le vicende della guerra: è un’esperienza che non capita tutti i giorni e non tutti hanno l’occasione di parteciparvi. Si possono imparare tante cose da questo incontro: è molto importante ricordare il passato, non per niente esistono anche delle giornate per questo come la “Giornata della Memoria”, ma la cosa più importante, è proprio non dimenticare che tantissime persone hanno combattuto e sono morte per noi ottenendo quel che abbiamo ora. Ricordare, e non dimenticare, è importante!"