Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito stamattina al cantiere dell’Angst (foto)

Importante sopralluogo questa mattina presso il cantiere dell’Angst per il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. Il primo cittadino era accompagnato dal Vicepresidente della Regione Alessandro Piana e dal Consigliere Regionale Mabel Riolfo, dal Vicesindaco Bozzarelli e dall’Assessore Gnutti; per la Società Immobiliare Angst erano presenti l’ingegner Bizzi e l’ingegner Rognoni.

Nel corso dell’incontro sono state confermate le tempistiche di riapertura per la via Coggiola: i lavori di ampliamento della carreggiata del primo tratto proseguono regolarmente e si concluderanno prima della pausa natalizia.

Il sopralluogo è poi proseguito nell’area dove è in corso di realizzazione il complesso residenziale che nascerà della riqualificazione di uno degli edifici più prestigiosi della via Romana.

“Ogni volta che ho la possibilità di visitare questo cantiere rimango colpito dalla sua ampiezza e dalla sua complessità. E’ una grande opportunità per Bordighera, per il suo presente e per il suo futuro.” commenta Vittorio Ingenito. “Ringrazio il Vicepresidente Piana e il Consigliere Riolfo per la loro presenza: la loro attenzione conferma la reciproca volontà di collaborare per lo sviluppo della nostra Città. Il mio grazie anche all’ingegner Bizzi e all’ingegner Rognoni, con cui si è venuto a creare un sereno e fattivo rapporto di cooperazione”.​