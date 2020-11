Diano Marina: il pensiero politico dell'ex sindaco Novaro sulle elezioni comunali 2021

“Tra circa 180 giorni, i cittadini dianesi, saranno chiamati alle urne per scegliere il Primo Cittadino e conseguentemente la Giunta Comunale che dovranno amministrare Diano Marina per i prossimi cinque anni. In questi giorni sono in corso incontri tra delegati di quel che resta di alcuni partiti politici locali e nuovi aspiranti candidati, anche se, rispetto alle tornate elettorali passate, sembra siano solo due gli schieramenti che si presenteranno all'esame degli elettori. Una pattuglia si è già delineata in quanto sta nascendo dalla volontà di qualche componente dell'attuale amministrazione comunale, mentre l'altra pare sia in fase di modulazione con la partecipazione di un buon numero di elementi giovani che, da tempo, si sono avvicinati non tanto alla politica attiva, quanto alla voglia ed alla volontà di contribuire sia al bene comune sia ad un radicale miglioramento della città e del Golfo Dianese. L'auspicio è che entrambi le compagini scelgano con meticolosa dovizia gli elementi che faranno parte delle squadre in campo e che rinuncino ad ‘imbarcare’ soggetti attirati esclusivamente a ricoprire cariche elettive o ancor più dalla indennità di ruolo e che nel corso della loro vita lavorativa, sia quali liberi professionisti sia quali improvvisati imprenditori, non abbiano avuto successo.



Elio Novaro (ex vice Sindaco di Diano Marina)”.