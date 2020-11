Gli Zen Circus oggi ospiti di Radio Onda Ligure 101 presentano il nuovo album 'L'ultima casa accogliente'

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.

Gli ospiti di oggi pomeriggio saranno gli Zen Circus, storica formazione dell’indie rock italiano, protagonista lo scorso anno al Festival di Sanremo.

L'intervista di oggi sarà anche l'occasione per presentare il nuovo album del gruppo intitolato 'L'ultima Casa accogliente'. Il disco arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti “Il fuoco in una stanza”, un lavoro che ha consacrato The Zen Circus come una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.

L'intervista andrà in onda alle 16 e 10 circa nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana