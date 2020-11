Ospedaletti: cartello di vendita affisso a Villa Sultana, la storia infinita dell'ex primo Casinò d'Italia (Foto)

Nel 2016, con una presentazione in pompa magna alla ‘Piccola’ si era parlato del progetto del nuovo teatro e di un albergo che poteva essere ospitato da ‘Villa Sultana’.

L’ex Casinò di Ospedaletti è stato protagonista dei programmi elettorali negli ultimi anni ed era anche previsto nel progetto un parcheggio sotterraneo da 300 posti. Negli anni si sono registrati anche incendi, sicuramente di origine dolosa, mentre a fine 2019 il Sindaco aveva preso una posizione, invitando la proprietà a farsi carico della problematica della storica villa, vincolata proprio la sua valenza architettonica.

In attesa di conoscere il destino della Villa e dei suoi 14mila metri quadri di giardino, nei giorni scorsi è comparso un cartello di vendita, da parte dell’agenzia immobiliare ‘Minetti’ anche se ovviamente non si conosce il prezzo. Negli ultimi tempi si era parlato di 6 milioni di euro, ma non ci sono conferme in merito.

Su alcuni social sono comparse le foto del cartello di vendita e, ovviamente, si sono scatenati i commenti in merito.