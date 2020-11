Sanremo: il 2021 potrebbe essere l'anno del ritorno del Festival della Moda Maschile

Nel 2021 tornerà a Sanremo il Festival della Moda Maschile? Una “storica” manifestazione che si teneva al Casino Municipale negli anni ’60, unico esempio nazionale dell’epoca. Un momento atteso così come testimoniato dalla fotografia dell’archivio dello Studio Moreschi.



Questo festival portava in città centinaia di artigiani da tutto il Paese e in particolare da Napoli. Ancora oggi il sarto da uomo campano è tra i più conosciuti come sinonimo di qualità e prestigio. Così come i tessuti più richiesti erano e sono tutt’ora, quelli che arrivano dalla città piemontese di Biella, vera eccellenza mondiale nel campo dei filati.



E' di questi giorni una lettera inviata al Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri da parte del Presidente Nazionale del settore Moda della Confartigianato Imprese, Fabio Pietrella che intende illustrare l’intenzione di riaprire il discorso sulla moda maschile. il Festival della Moda Maschile potrebbe essere realizzato, nella tarda primavera, proprio in una prestigiosa location della città dei fiori, in stretta collaborazione con gli Assessorati competenti.



Un primo approccio era già stato fatto a fine ottobre nel corso di un incontro, del tutto informale, al Royal Hotel con il vice presidente nazionale di Confartigianato, Domenico Massimino, il vice presidente di Confartigianato Piemonte, Cristiano Gatti, Barbara Biale (dirigente Confartigianato e Casino Municipale), gli assessori sanremesi Mauro Menozzi e Giuseppe Faraldi, sollecitati da Ilio Masprone ideatore dell’iniziativa. Dopo un buon caffè offerto da Marco Sarlo, direttore del prestigioso Hotel, la riunione era terminata con il proposito di un secondo appuntamento nella sede più istituzionale del Comune di Sanremo. Con l'intento di affrontare l’argomento che sta a cuore sia all’amministrazione, alla città, e alla stessa Confartigianato Imprese, ampiamente disponibile nel voler proseguire la collaborazione con la città del Festival della Canzone.