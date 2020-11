Coronavirus e didattica a distanza: Unogas Energia dona computer e tablet a istituti e associazioni

Unogas Energia è da sempre attenta alle necessità del proprio territorio, per questo ha deciso di supportare le attività di didattica a distanza tramite la donazione di strumenti informatici ad associazioni di volontariato ed istituti scolastici, che operano nella provincia di Imperia.

Un primo lotto di 50 computer è stato reso disponibile in questi giorni per la distribuzione a quegli studenti che necessitano di un urgente supporto per dare continuità all'attività didattica.