Ventimiglia: davanti alla chiesa di Sant'Agostino il pranzo sociale gourmet firmato Desco Secondino (Foto)

“Un pranzo gourmet per chi non può andare al ristorante”. Così i creatori del Desco Secondino, capitanati dallo chef Diego Pani, descrivono l'iniziativa che oggi ha portato alla distribuzione di 60 piatti 'firmati' davanti alla chiesa di Sant'Agostino. Perché “a volte non basta sfamarsi, abbiamo bisogno di bellezza, tutti”, come dicono dal 'Desco'.

Il Desco Secondino proseguirà nelle proprie iniziative sociali per donare piatti d'autore e donare bellezza a tutti in un periodo certo non semplice, specie per chi vive ai margini.



