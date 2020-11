Il ‘Treno delle Meraviglie’ al primo posto nel censimento ‘I Luoghi del Cuore Fai’. Scibilia: “Sino al 15 dicembre possiamo salvare questa ferrovia”

“Siamo vicini alla possibilità di arrivare al primo posto in questa classifica di emozioni e di ricordi. Non stiamo parlando di una competizione sportiva o di una scalata finanziaria, ma bensì di una scelta che ha al centro il cuore, gli affetti, la nostalgia come sentimento positivo. Scegliere un luogo tra cento, votare uno per l’altro, è un gesto d’amore”. A dirlo è Sergio Scibilia, promotore del Comitato ‘Amici del Treno delle Meraviglie’.

“Il Fai ha voluto questo concorso – spiega Scibilia - per valorizzare luoghi dimenticati, per sensibilizzare chi dimentica troppo spesso che l’Italia è una culla di cultura, di tradizioni, di siti storici unici e irripetibili. I Luoghi del Cuore Fai è un grande abbraccio popolare, democratico, un voto a testa, una scelta spontanea, una volontà di salvare un’emozione.

Il Comitato Amici del Treno delle Meraviglie ha scelto di partecipare con una linea ferroviaria, ha scelto di promuovere la mobilità dolce, ha voluto far conoscere piccole valli, sensibili e vulnerabili, ha voluto gridare al mondo: la ferrovia Nizza-Ventimiglia-Cuneo non deve chiudere. Pensate che in questo viaggio sono coinvolte due Stati, tre regioni, tanti paesi italiani e francesi. Il nostro è un Luogo del Cuore, europeo, internazionale, transfrontaliero e multilingue.

Al momento, con grande sorpresa e timore, siamo provvisoriamente al primo posto della classifica nazionale. Ma il 15 dicembre termina e ora ci piacerebbe rimanere davanti. Ora più che mai la ferrovia può rappresentare un aiuto concreto alle popolazioni isolate, ai piccoli borghi che non sono collegati con il resto del mondo. Oggi più che mai questo treno può dare una speranza a tante attività economiche che non possono lavorare. Oggi più che mai possiamo scegliere con il nostro cuore un luogo per i tanti ricordi che ci permette, per i sogni che possiamo fare. Oggi più che mai possiamo dire che viaggiare in treno è simbolo di libertà, di pace e di grande rispetto dell’ambiente.

Cercate il sito del Fai e votate come Luoghi del Cuore la Ferrovia delle Meraviglie. Il Comitato Amici del Treno delle Meraviglie coglie l’occasione per ringraziare le decine di migliaia di cittadini (quasi 30.000) che hanno contribuito a questo importante risultato, ai tanti volontari che si stanno adoperando con impegno e passione. Ora serve coprire l’ultimo miglio. Sino al 15 dicembre possiamo salvare questa ferrovia”.