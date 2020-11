Bordighera: riunione di Giunta alle 7 e poi sopralluoghi sui cantieri per l'Amministrazione Ingenito (Foto)

Questa mattina la riunione di Giunta a Bordighera è stata anticipata alle 7.20, per poi procedere con una breve visita in paese alto, dove abbiamo controllato l'installazione delle luci natalizie, e con un sopralluogo in alcuni importanti cantieri cittadini.

Sulla via Coggiola, dove è in corso l'ampliamento del sedime stradale, è stato completamente abbattuto il muro di confine con la proprietà Angst. Sono inoltre quasi terminati i lavori di messa in sicurezza del piano viario in corrispondenza del muro di sostegno di via al Confine.

Proseguono anche gli interventi di riqualificazione degli ex lavatoi in Arziglia e di sistemazione della scogliera dell'ex campo sportivo.