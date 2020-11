Ventimiglia: è morto il commerciante Paolo Ferraro, il ricordo del cugino Franco Marino

E’ morto il commerciante ventimigliese Paolo Ferraro, 64enne commerciante della città di confine.

A ricordarlo sui social network Franco Marino: “Ciao Paolo... non ci sono parole, per me non eri solo un cugino, ma quasi un fratello! Sei stato un punto di riferimento in questi lunghi 40 anni di fratellanza e non posso dimenticare, quando io ero poco più che ragazzino, quando mi impartivi lezioni di moto con il tuo vespino rosso giù in Calabria. La tua gentilezza, il tuo sorriso e la tua disponibilità ogni qual volta ti chiamavo... e tanti bei ricordi indelebili. Non vederti più passare ogni giorno dal mio negozio per gustare una tazzina di caffè e fare due chiacchiere mi farà male. Hai lasciato un bel segno dentro di me indimenticabile, non voglio dirti addio perchè non me ne faccio una ragione... ma soltato ciao. Ti voglio bene!”