Dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera mille auro al bar 'Cordon Bleu' danneggiato dall'alluvione

“In linea con gli scopi ed i traguardi che lo Zonta International si prefigge di conseguire in merito alla valorizzazione del mondo femminile e al sostegno alle donne in tutte le loro attività, lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera, a seguito della devastante alluvione che ha colpito la città di Ventimiglia, causando ingenti danni in particolare al suo tessuto commerciale, esprime alla cittadinanza la solidarietà e la vicinanza di tutte le sue socie”. Così intervengono in una nota i rappresentanti dell'associazione ponentina.

“In questa ottica, nel pomeriggio di ieri, ha consegnato un modesto ma simbolico aiuto a Maruska Kaligaris, giovane imprenditrice titolare del bar 'Cordon Bleu' di via Roma, pesantemente danneggiato, manifestandole sostegno e incitandola a non demordere - aggiungono dallo Zonta - la somma di mille euro, che consentirà la copertura di parte delle spese necessarie al ripristino dell’esercizio commerciale, è stata conferita alla titolare dalla presidente Patrizia Sciolla e alcune delle socie alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali e vice sindaco del Comune di Ventimiglia, Mabel Riolfo, e del consigliere comunale Gabriele Sismondini”.