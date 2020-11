Bordighera: sono 20 le persone risultate positive al Covid-19 curate a domicilio, altre 18 in sorveglianza attiva

Sono 20 le persone sono poste in permanenza domiciliare obbligatoria per positività Covid a Bordighera. Oltre a loro ci sono anche 18 persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria per contatto da Covid.

La conferma arriva dal Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che intende così promuovere la piena trasparenza (nel rispetto della normativa privacy), rendere noti i dati ricevuti dall’Asl 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera.

Sono stati anche registrati 6 casi di positività Covid tra il personale comunale. Il loro stato di salute è complessivamente buono e solo alcuni hanno manifestato sintomi di lieve entità. Gli Uffici rimangono operativi secondo le modalità già note e nell’osservanza di tutte le misure di precauzione.