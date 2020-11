A Bordighera mascherina obbligatoria a scuola anche seduti al banco: il Sindaco Ingenito predispone l'ordinanza

In ragione dell’attuale scenario sanitario, il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha chiesto agli uffici comunali che sia predisposta un’ordinanza che disponga per tutti gli alunni maggiori di 6 anni l’obbligo di indosso della mascherina in classe anche se seduti al banco e con il rispetto del distanziamento interpersonale. Il provvedimento sarà firmato dal primo cittadino nel caso in cui tale misura non sia presente nel DPCM di prossima adozione.