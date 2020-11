In questo periodo di restrizioni per contrastare il Covid-19, Ventimiglia sceglie la strada di lasciare aperti i cimiteri ma con controlli per evitare assembramenti e controllando la febbre all'ingresso del cimitero principale, dove è prevista la maggiore affluenza delle persone che vanno a trovare i loro cari.

"Attraverso i volontari della Protezione civile possiamo tutti - conferma il Sindaco - andare a trovare i nostri cari defunti con maggiore serenità".