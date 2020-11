Sanremo: in attesa della vendita di Casa Serena il Comune proroga la concessione del bar all’interno della RSA

È conto alla rovescia per la vendita di Casa Serena al privato, anche se la prima asta è andata deserta e le sensazioni per la seconda non sono positive. Ma intanto il Comune mette al sicuro il bar all’interno della struttura, almeno fino a quando la RSA di Poggio sarà gestito da Palazzo Bellevue. La concessione precedente scadeva il 31 ottobre.

L’ultima seduta di giunta ha visto l’approvazione della pratica che prevede la proroga della concessione del bar di Casa Serena all’associazione “La Nuvola Club” di Sanremo che lo gestirà fino alla vendita. Poi spetterà al compratore scegliere che cosa fare del servizio bar.

Nello stesso documento il Comune ha anche dato l’ok a una serie di agevolazioni per i gestori che hanno fatto i conti con il lockdown di primavera. L’amministrazione ha accolto la richiesta di storno per i canoni di marzo, aprile e maggio e la successiva diminuzione del canone del 50% per giugno.