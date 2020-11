Fibra ottica per 14 comuni della provincia di Imperia: saranno coperte molte ‘aree bianche’

Nell’anno in cui la connessione internet ha avuto un’importanza cruciale con la scoperta dello smart working e della didattica a distanza, TIM porta a compimento un massiccio investimento infrastrutturale in provincia di Imperia.

L’azienda porterà la fibra ottica in 14 comuni della nostra provincia: dove già c’era verrà potenziata, dove mancava arriverà. Saranno così coperte molte ‘aree bianche’ che ancora navigavano con connessioni lente e obsolete.

“Un grande sforzo infrastrutturale che TIM ha sostenuto ininterrottamente a partire dall’inizio del lockdown, quando lo smart working e la didattica online sono diventati fondamentali nella vita quotidiana” dichiarano dall’azienda. In Liguria sono stati effettuati sette mesi di interventi in 56 comuni. In provincia di Imperia gli interventi interesseranno: Armo, Camporosso, Cervo, Chiusavecchia, Costarainera, Dolcedo, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Vallebona, Vallecrosia.