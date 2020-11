Bordighera: doppia ordinanza del Sindaco, negozi chiusi la notte e divieto di celebrazioni nei cimiteri

Doppia ordinanza del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in relazione al contenimento della diffusione del Covid-19. Il primo cittadino bordigotto ha infatti deciso per la chiusura notturna di vendita al dettaglio, sia delle medie che delle grandi strutture di vendita. I supermercati, quindi, dovranno chiudere alle 24 e non potranno aprire prima delle 5. L’ordinanza andrà avanti fino al 24 novembre.

E’ stata anche stata decisa la sospensione, all’interno dei cimiteri, delle celebrazioni in occasione della solennità di Ognissanti e della commemorazione dei defunti del 1° novembre e dei giorni successivi. Da oggi al 2 novembre i cimiteri civici, nel capoluogo e nelle frazioni, rimarranno aperti al pubblico con l’applicazione delle misure di distanziamento e l’obbligo di mascherina per i visitatori.

Il personale della protezione civile effettuerà assistenza e informazione al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle visite presso i cimiteri.