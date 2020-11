L’emergenza non ferma la carica dei 439 artisti in corsa ad Area Sanremo, Faraldi: “Gratificante vedere il loro impegno in un periodo difficile”

Nell’anno nero per il mondo della musica e degli eventi in genere, Area Sanremo non molla e nel weekend ha portato in città 439 artisti che sognano di conquistare i due posti al prossimo Festival di Sanremo. C’è ancora tanta incertezza, ma i sogni sanno guardare oltre l’emergenza.

Le audizioni si sono volte al Palafiori in piena sicurezza con ingressi scaglionati, ragazzi seguiti costantemente dagli steward e nessun assembramento potenzialmente pericoloso. Ora si proseguirà con le lezioni a distanza e, contemporaneamente, i ragazzi di Area Saneremo potranno avere passaggi anche in seconda serata Rai all’interno del format ‘AmaSanremo’ che porterà alla finalissima di Sanremo Giovani attualmente in programma per il 17 dicembre in diretta dal Casinò.

“Nonostante l’annata difficile abbiamo avuto una buona risposta in termini di iscrizioni con 439 artisti in lizza - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - tutti sono stati gestiti in modo professionale con tutte le procedure anti covid. È stato molto gratificante vedere l’interesse dei ragazzi in un periodo di difficoltà come quello che stiamo vivendo”.

“Pare ci siano canzoni e autori degni di nota - prosegue Faraldi - si conferma anche il legame forte con la Rai che fa in modo che le nostre manifestazioni abbiano la visibilità che compete a una città come Sanremo. Siamo sicuri che la città possa dire la propria in questo campo”.

“Infine vorrei rivolgere il mio ringraziamento e i miei complimenti all’Orchestra Sinfonica per l’ottima organizzazione” conclude Giuseppe Faraldi.