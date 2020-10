Per sostenere bar e ristoranti di Sanremo nasce l’hashtag #finoalle18: un piccolo gesto social per non dimenticare chi ha le serrande chiuse

In mezzo alla rabbia, la frustrazione e lo scoramento di chi teme di perdere molto, c’è anche chi prova a lanciare una semplice idea che possa strappare un sorriso e, soprattutto, faccia girare i nomi delle attività di zona che stanno soffrendo.



Da questa mattina è attivo sui social l’hashtag #finoalle18. Condividerlo è semplice: fai una foto nel tuo locale di fiducia e condividila su social con #finoalle18. L’idea arriva dall’agenzia web RebelDigital, sempre in prima linea per la promozione delle realtà locali.



Scrivono da RebelDigital: “Al mattino mentre fai colazione al bar, all’irrinunciabile caffè di metà mattina, mentre ti rilassi al tavolo del tuo ristorante preferito durante la pausa pranzo o quando ti concedi un cocktail scatta una foto, tagga il locale del tuo cuore e condividi lo scatto con l’hashtag #finoalle18. Sosteniamo insieme bar, locali e ristoranti di #Sanremo in questo momento difficile”.



#finoalle18 un piccolo gesto che può valere tanto.