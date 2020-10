Coronavirus: un positivo ogni sei tamponi nella nostra regione, 13 i morti nel weekend tra cui uno nell'imperiese

Prosegue nel classico trend il bilancio dei positivi al Coronavirus nella nostra Regione. Quest’oggi, infatti, il classico bollettino riporta 419 nuovi positivi, sui 2.519 tamponi eseguiti. Ovvero uno ogni sei.

Nella nostra provincia sono stati 31, di cui 12 da contatti di caso confermato, 18 attività di screening e uno da strutture sociosanitarie. In Asl 2 (Savona) sono 63, di cui 33 da contatti di caso confermato e 30 da attività di screening. In asl 3 (Genova) sono 208 di cui: 75 da contatti di caso confermato, 105 da attività di screening e 28 da settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 12 di cui 5 da contatti di caso confermato e 9 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 103 di cui 30 da contatto di caso confermato, 45 da attività di screening e 28 da settore sociosanitario.

Sono 13 i morti per Covid-19 segnalati oggi dalla Regione, deceduti tra giovedì e sabato scorsi. Tra questi un uomo di 69 anni nella nostra provincia. Quindi un uomo di 85 nel savonese e 11 al San Martino di Genova: tra questi 5 donne di 61, 71, 80, 82 e 85 anni; e 6 uomini di 58, 72, 76, 77 (2) e 80 anni.

Totale tamponi effettuati: 412.289 (+2.519)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 23.470 (+419)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.775 (+37)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 20.695 (+382)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 11.798 (+401)

Casi per provincia di residenza

Imperia 809 (+27)

Savona 1.122 (+61)

Genova 7.663 (+199)

La Spezia 1.314 (+95)

Residenti fuori regione o estero 265 (+9)

Altro o in fase di verifica 625 (+9)

Totale 11.798 (+401)

Ospedalizzati: 834 (+96) | 46 in terapia intensiva

Asl 1 - 53 (+6) | 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 70 (+6) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 249 (+16) | 12 in terapia intensiva

Galliera - 139 (+22) | 7 (+2) in terapia intensiva

Gaslini - 218 (-4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 144 (+18) | 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 66 (+2) | 3 in terapia intensiva

Asl 5 - 62 (+6) | 11 in terapia intensiva