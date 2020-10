Sanremo: presto arriverà in libreria il saggio di Freddy Colt su Pippo Barzizza

Uscirà a breve il primo saggio biografico-critico dedicato al Maestro Pippo Barzizza (Genova 1902 – Sanremo 1994), illustre musicista che scelse Sanremo come sua seconda patria. E a scrivere questo importante lavoro sulla vita e l’opera del “Re del Jazz italiano” è il sanremese Freddy Colt, musicista e studioso, insignito nel 2016 del Premio “San Romolo” per la Cultura e nel 2014 della medaglia d’argento del Presidente della Camera dei Deputati.



Il volume è intitolato “L’astro di Pippo Barzizza” ed uscirà con il prestigioso marchio della Carocci editore di Roma, una casa editrice affermata soprattutto nell’ambito universitario, nella collana “Biblioteca di testi e studi”. Il saggio di Freddy Colt è suddiviso tra la narrazione di una vita straordinaria, avventurosa, costellata di incontri importanti (da Puccini a Ellington), e il profilo critico dell’artista e la sua applicazione ai diversi campi musicali e mezzi espressivi.



"Abbiamo un Barzizza strumentista, caporchestra, arrangiatore, anche un compositore, un talent scout, un didatta. - spiega Colt - Un personaggio, nel senso migliore del termine, cioè un artista dotato di carisma, di grande talento e solida preparazione, capace di “bucare lo schermo” con il suo sguardo perspicace e il suo piglio da consumato bandleader. In effetti, in un’Italia combattuta tra provincialismo e modernizzazione, la figura artistica di Pippo Barzizza si staglierà come uno dei più geniali artisti in grado di rinnovare la canzone italiana mediante l’“iniezione” di pesanti dosi di swing: era infatti un polistrumentista dotato di solide basi classiche ma anche un pioniere del jazz".



"Divenuto uno dei più popolari direttori d’orchestra radiofonica, ha lavorato anche per il cinema a componendo colonne sonore per i film di Totò e di Macario.- ricorda - Nel libro c’è anche molta Sanremo, dalle prime incursioni per l’inaugurazione del Casinò nel 1928 fino agli anni senili di Villa Tatina, un’oasi di pace in zona La Brezza dove molti giovani sanremesi si recavano per prendere lezioni di canto, pianoforte o composizione dall’anziano ma sempre arzillo maestro".



Il libro è frutto di ricerche ventennali compiute da Freddy Colt, raccogliendo manoscritti, documenti sonori, fotografie, corrispondenza e carte private, in modo da documentare al massimo la narrazione ed offrire al lettore un quadro più completo possibile della poliedrica personalità artistica di Barzizza. È particolarmente ricca una sezione dedicata alla discografia, una compilazione minuziosa affidata all’esperto romano Roberto Berlini, socio corrispondente del Centro Studi “Stan Kenton”, mentre la prefazione è firmata dal noto critico musicale Dario Salvatori, autore di fondamentali studi sulla storia della canzone italiana.



"La pubblicazione, di circa 260 pagine, è stata fortemente sostenuta dai figli del Maestro, Isa e Renzo Barzizza. L’uscita in tutte le librerie italiane è fissata per il 21 gennaio 2021, ma è probabile che a Sanremo se ne potrà avere un’anteprima sotto le feste natalizie, sperando nel sostegno del Comune e delle associazioni musicali cittadine" - fa sapere l'autore dell'opera.