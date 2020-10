Emergenza Coronavirurs: da ANCI un vademecum di supporti ai comuni della Liguria

È stato approvato oggi, nel corso di una riunione in videoconferenza tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed i sindaci dei comuni capoluogo, un vademecum realizzato da Anci Liguria a supporto del lavoro dei sindaci e dei presidenti di provincia nell'emergenza Coronavirus, per orientare gli amministratori locali ad applicare le disposizioni governative e regionali.



"È molto importante il coordinamento a livello locale in questo momento delicato - ha detto - per evitare dubbi di interpretazione e fare in modo che le azioni di prevenzione e contenimento siano efficaci su tutto il territorio regionale. Ringrazio Anci per il prezioso e tempestivo lavoro".



"Il documento di ausilio – ha spiegato il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – si compone di tre parti: una informativa puntuale su attribuzioni e poteri; la corrispondenza tra criteri d’incidenza e azioni conseguenti sul territorio; faq per ogni materia regolamentata dalla normativa vigente. Affronteremo poi la questione rifiuti Covid domestici, su cui Regione sta predisponendo ordinanza, nel Direttivo Federsanità di domani, insieme ai direttori generali delle asl e delle strutture ospedaliere liguri, con cui troveremo una formula di comunicazione e collaborazione efficace tra mondo sanitario e comuni per i giorni impegnativi che verranno. Il vademecum sarà consultabile a breve su http://www.anciliguria.it/".