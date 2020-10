Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’ parla del futuro di Cambiamo: “Ora sedi e referenti locali sul territorio” (Video)

Conferma nella giunta regionale anche per Marco Scajola, che tornerà ad occuparsi di Urbanistica e Demanio, in un assessorato che è stato ulteriormente ampliato. Scajola, intervenuto nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, ha poi parlato del futuro di ‘Cambiamo’ la lista diretta espressione del Presidente Giovanni Toti che ora si organizzerà a livello territoriale con sedi e referenti locali.

“Desidero innanzitutto ringraziare ancora una volta le quasi 8 mila persone che con il loro voto mi hanno permesso di tornare in consiglio regionale – ha detto Marco Scajola - Ringrazio il Presidente Giovanni Toti per avermi riconfermato la fiducia che mi diede già cinque anni affidandomi deleghe cosi importanti. Sono deleghe che, essendo tecniche, non sono magari di argomento pubblico, però senza l’urbanistica, la pianificazione e l’edilizia, con le varie delibere e varianti, ci sarebbe un territorio completamente fermo. Le mie deleghe sono state ora anche implementate con la VIA, la Valutazione Impatto Ambientale, e l’Ecosistema Costiero che è un potenziamento dell’assessorato al demanio marittimo. Ora ripartiamo, continuando anche a lavorare sulle semplificazioni perché riteniamo che la burocrazia, con le norme imposte dal Governo centrale, sia ancora troppo forte”.

Come si svilupperà la realtà di “Cambiamo! Con Toti Presidente” ora rappresentata in maniera consistente sia in consiglio sia in giunta? “Siamo stati la forza trainante del centrodestra – ha detto Scajola - E’ una lista civica che gli elettori hanno dimostrato di apprezzare con il loro voto, riconoscendo Giovanni Toti come leader e punto di riferimento. Il mondo del centrodestra che si sentiva senza una casa, il cosiddetto ceto moderato, l’ha finalmente trovata. In provincia di Imperia abbiamo ottenuto il 25%, la città di Imperia con il 27% è stata il capoluogo con la percentuale più alta. A Sanremo siamo stati il primo partito. A Taggia abbiamo ottenuto un risultato eccezionale, così come anche nell’entroterra fino al 90% di Aquila d’Arroscia. Il consenso è quindi stato grande, ora cerchiamo di metterlo a sistema. Il movimento adesso si deve organizzare sui territori, perché si vogliono aprire sedi con referenti locali. C’è la volontà di organizzarsi molto bene in Liguria, poi vediamo a livello nazionale. Giovanni Toti ha rapporti con molti esponenti del centrodestra moderato, come Mara Carfagna ed altri. Questo Paese ha bisogno di avere nuovi leader e referenti, amministratori capaci, magari anche più giovani, che abbiano un contatto diretto con cittadini. ‘Cambiamo’ è un contenitore aperto che può confrontarsi con gli altri alleati della politica. Una politica che non deve essere autoreferenziale, ma deve rimanere tra la gente e basata sui risultati".

Confermate anche per Marco Scajola le dimissioni dal consiglio regionale, con il conseguente ingresso della prima dei non eletti Chiara Cerri. “Si assolutamente – ha confermato – Giovanni Toti aveva già espresso questa sua idea già prima delle elezioni. E’ una scelta che nasce dalla volontà di aprirsi per dare spazio ad altri colleghi e di differenziare il lavoro del consiglio da quello della giunta. Io ho sempre detto di essere orgoglioso della nostra lista che in provincia di Imperia contava anche su Chiara Cerri, Serena Burgo e Maurizio Morabito, tre ragazzi eccezionali che hanno avuto un ottimo risultato, ci hanno messo l’anima e hanno avuto coraggio perché non è facile candidarsi alle regionali. Chiara Cerri entrerà quindi in consiglio regionale, ma anche Serena Burgo e Maurizio Morabito saranno tenuti in considerazione per il grande lavoro fatto. La nostra volontà è quella di coinvolgere, di aprire e di premiare il merito, quindi continueremo su questa strada”.

