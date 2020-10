Olivetta San Michele, tre escursionisti francesi persi nei boschi, localizzati dai vigili del fuoco

Tre escursionisti francesi di mezza età, si sono smarriti nei boschi nei dintorni di Olivetta San Michele. È successo oggi in tarda mattinata. A lanciare l'allarme uno dei tre che ha chiamato i vigili del fuoco.



Le loro condizioni di salute sono buone, i vigili sono riusciti a localizzarli e stanno provvedendo al recupero, che probabilmente verrà fatto con il personale di terra, ma è già in allerta l'elicottero 'Drago'.



I tre si troverebbero non molto distante dall'abitato di Olivetta.