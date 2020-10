Sanremo: ulteriori misure di distanziamento all’anagrafe del Palafiori, un percorso forzato per evitare assembramenti

Servono nuove misure di distanziamento negli uffici anagrafe recentemente inaugurati nella loro nuova sede del Palafiori in corso Garibaldi.

Il Comune ha affidato alla ditta ‘Giò Costruzioni’ l’incarico per la realizzazione di un percorso forzato con indicatori di stazionamento che permetta alla cittadinanza di attendere il proprio turno in sicurezza e senza il rischio di assembramenti. La spesa per il Comune ammonta a circa 3 mila euro.

La realizzazione del percorso rientra nelle diverse misure adottate dal Comune per garantire la massima sicurezza in tutti gli uffici pubblici, specie in quelli maggiormente frequentati come, appunto, l’anagrafe.