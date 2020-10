Bordighera: scendono le temperature, il Sindaco autorizza l'accensione del riscaldamento per 5 ore al giorno

In deroga a quanto previsto dalla normativa, il Sindaco di Bordighera ha autorizzato l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, da oggi al 14 novembre compreso, viste le temperature che si sono abbassate negli ultimi giorni.

L’accensione potrà avvenire per una durata massima di 5 ore giornaliere e dovrà essere limitata alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi +2 di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 gradi +2 di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il Sindaco ha anche chiesto ai suoi concittadini un senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.