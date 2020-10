Paolo e Barbara hanno riaperto a Sanremo dopo la parentesi estiva della trasferta a Baia Beniamin.

Dopo l’esperienza del temporary restaurant, che ha permesso di gustare “les pieds dans l'eau” la cucina di Paolo Masieri in un luogo incantevole come Baia Beniamin, ora la coppia gourmet torna a casa, a Sanremo in via Roma 47 , dove da trent’anni splende una meritata stella Michelin.

Paolo Masieri e Barbara Pisani riprendono così con grande passione e impegno l’attività nell’omonimo ristorante sanremese riproponendo piatti di cucina ligure, che variano secondo la stagione e il raccolto degli orti di proprietà, coltivati personalmente dallo chef.

Oltre alla possibilità di scegliere alla carta fra piatti tradizionali come la Sardenaira, il Cappon magro e il Brandacujun, o fra quelli originali come i Calamaretti su crema di fagioli bianchi di Pigna o l’uovo affogato ai Ricci con porri croccanti e Gambero Rosso si può ordinare il menù autunnale di 5 portate composto dallo chef ispirato dal raccolto nell'orto e dal pescato a 60 euro.

Ogni mese infatti, Paolo, il cuoco contadino, compone un menu completo, che esalta i prodotti del momento, che rappresenta una vera sinfonia di sapori e aromi, accompagnata dai migliori vini selezionati da Barbara, esperta sommelier.

Menù preparati sempre partendo dalla ricerca della migliore materia prima e realizzati con la grande tecnica che da sempre accompagna i piatti di questo ristorante.

E con la grande novità della conferma a breve anche del servizio a domicilio, che ha riscosso grande successo durante il lockdown.

Il Ristorante Paolo & Barbara, si trova a Sanremo in via Roma 47 è aperto dalle 12.30 alle 13.45 a pranzo dal venerdì al martedì e dalle 19.30 alle 21.45 cena dal giovedì al martedì.

Per prenotazioni telefonare ai numeri tel. +390184531653 – +393356388433

email: paolobarbara@libero.it