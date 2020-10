Coronavirus: oggi 6 morti e 362 nuovi casi in Liguria, il totale dei positivi supera quota 5 mila

Nelle ultime 24 ore in Liguria si è registrato un aumento dei casi pari a 362 unità rispetto a ieri per un totale di attualmente positivi che supera quota 5 mila in regione (5.089). Oggi risulta positivo un tampone ogni 11 effettuati, un dato in lievissimo miglioramento rispetto ai due giorni precedenti.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 12: 7 da contatto di caso confermato, 5 da attività di screening.



In Liguria si registrano anche sei nuove vittime: un uomo di 90 anni morto all’ospedale Villa Scassi, una donna di 95 anni e un uomo di 79 in Asl2, un uomo di 89 anni e una donna di 95 in Asl3, e un uomo di 78 anni al San Martino.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 357.813 (+3.981)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 16.264 (+362)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.178 (+41)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 14.086 (+321)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.089 (+305)

Casi per provincia di residenza

Imperia 297 (+12)

Savona 370

Genova 3.038

La Spezia 868

Residenti fuori regione o estero 133

Altro o in fase di verifica 383

Totale 5.089

Ospedalizzati: 315 (+16); 29 in terapia intensiva

Asl 1 14 (-3)

Asl 2 25 (-1); 2 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 85 (+7); 11 in terapia intensiva

Galliera 42 (+2); 5 in terapia intensiva

Gaslini 16 (+3)

Asl 3 Villa Scassi 56 (+3); 4 in terapia intensiva

Asl4 globale 24 (+7)

Asl 4 Sestri Levante 22 (+5)

Asl4 Lavagna 2 (+2)

Asl 5 Sarzana 53 (-2); 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.760 (+136)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.552 (+56)

Deceduti: 1.628 (+6)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 788

Asl 2 1.178

Asl 3 1.285

Asl 4 427

Asl 5 655

Totale 4.333