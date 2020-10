Monesi Young organizza una serie di escursioni per raccogliere fondi a favore dei territori colpiti dal maltempo

La violenta ed eccezionale ondata di maltempo che ha nuovamente scosso il nostro splendido e allo stesso tempo fragile territorio ha lasciato nuove cicatrici che avranno bisogno di molto tempo per rimarginarsi. Alcuni borghi rimangono ancora isolati e senza i più essenziali servizi, la viabilità intervalliva risulta interrotta in molti punti e sono incalcolabili i danni ai preziosi, quanto prioritari, ecosistemi presenti nel territorio.

Tutti in questo momento: dalle istituzioni, alle associazioni, fino ai singoli privati si stanno dando da fare per sostenere le comunità custodi del nostro entroterra. Allo stesso fine l’associazione Monesi Young A.S.D., che fonda i suoi principi statuari nella valorizzazione, tutela e sviluppo sostenibile del territorio, intende sostenere i territori colpiti, promuovendo delle attività escursionistiche per il week end 17-18 ottobre e una raccolta fondi. Tutto il ricavato sarà devoluto alle comunità dei territori colpiti in valle Argentina, valle Arroscia e valle Tanaro.



Le escursioni saranno aperte anche ai non soci e condotte dalle nostre guide certificate AIGAE. Per la partecipazione è richiesta un offerta minima di 10 euro.

Le escursioni proposte saranno le seguenti:

17 ottobre, La Contea di Pietralata (info e contatti Barbara Campanini 3467944194)

18 ottobre, Il Giro di Quarzina (info e contatti Marina Caramellino 3371066940)

18 ottobre, L'alta valle Argentina (info e contatti Giampiero de Zanet 3391183146)

Tutti i dettagli delle attività, oltre ad ulteriori iniziative, sono disponibili sui canali ufficiali Monesi Young.

Per partecipare alla raccolta fondi è possibile effettuare una donazione tramite PayPal/SatisPay di MY (vedi sito myben.it per dettagli) oppure presso il CMP Store Imperia in via V.Monti 1/C. La raccolta fondi durerà fino al 31 ottobre.

L’associazione Monesi Young A.S.D. garantirà la massima trasparenza nella gestione del fondo.

Tutto lo staff Monesi Young incoraggia i propri soci e non a partecipare alle iniziative a sostegno del territorio (massimo 20 persone per escursione al fine di mantenere il distanziamento)