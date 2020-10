La Francia passa al contrattacco per contrastare la crescente nuova ondata di contagi da Coronavirus. Scatta il coprifuoco dalle 21 alle 6 a: Lille, Saint-Etienne, Montpellier, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, Marseille, Rouen. Esclusa, per il momento, la Costa Azzurra.

Lo ha annunciato in serata il presidente Emmanuel Macron in diretta TV. Le disposizioni saranno in vigore per quattro settimane e non si escludono ulteriori inasprimenti dei provvedimenti.