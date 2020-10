Visita del responsabile infrastrutture del Pd Marco Simiani ieri a Ventimiglia e in Val Roya (Foto)

Il responsabile infrastrutture e membro della segreteria nazionale del PD, Marco Simiani, ha effettuato ieri un sopralluogo a Ventimiglia, in Val Roya e in valle Argentina accompagnato da una delegazione del PD locale, tra cui il presidente della provincia Domenico Abbo, il consigliere regionale Enrico Ioculano, la presidente assemblea provinciale del PD, Anna Russo, e il coordinatore cittadino di Sanremo Marco Torre.

Simiani ha incontrato anche i sindaci di Airole e Olivetta San Michele, con cui ha approfondito la questione relativa al ripristino della statale che da Ventimiglia collega i due paesi e prosegue fino al Colle di Tenda e poi il sindaco di Ventimiglia, con cui ha verificato i danni subiti dalla città di confine e le principiali criticità.

In collegamento diretto con il ministro De Micheli, Simiani ha ipotizzato la possibilità di procedere al commissariamento dei lavori per la viabilità del Tenda, per poter lavorare in tempi più rapidi, così come è evidente che ci sarà la dichiarazione di stato di calamità per la nostra provincia.