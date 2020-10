Shooting fotografici con lo sfondo di Sanremo: Daphne promuove i prodotti ma anche la città dei fiori (Foto)

Una serie di ‘shooting’ fotografici per pubblicizzare la propria attività ma anche per valorizzare il territorio. E’ un’idea di ‘Daphne’, la nota azienda di moda di Sanremo che ha deciso di coinvolgere le professionalità della zona per far conoscere le collezioni di quest’anno, in Italia e nel Mondo attraverso i classici circuiti.

“Noi firmiamo un vero e proprio ‘made in riviera’ – ci dicono dall’azienda – ed abbiamo così deciso di collaborare con professionisti della zona, collaborando con fotografici e vide maker locali, ma anche con aziende vinicole e olivicole, firmando foulard del rossese e dell’oliva taggiasca. Lavoriamo anche in rete con la Costa Azzurra, grazie alla collaborazione con associazioni del territorio”.

La decisione è stata quella di creare dei set fotografici a Sanremo e zone limitrofe, invece di sfilare a Milano o Parigi come viene fatto solitamente: “Ovviamente nel nostro piccolo – ribadiscono da Daphne – ma stiamo notando che l’idea funziona ed anche il nostro museo diventa un connubio virtuoso tra artigianato e turismo. Lavoriamo con gli hotel di lusso della nostra provincia e della Costa Azzurra, i cui clienti vengono spesso a fare visita nel nostro atelier. Siamo una piccola casa di moda ma forniamo, tra gli altri, del museo ‘Marmottan’ a Parigi, della fondazione Grace di Monaco e del ‘Nobel Museum’ di Stoccolma”.

Un’azienda locale, quindi, che fa vivere tre famiglie oltre ai dipendenti cercando di andare avanti da Sanremo, portando anche il nome della città nel mondo. Quello di ieri è stato il secondo shooting, svolto sul lungomare Imperatrice, con la blogger Katia Ferrante ma l’idea dell’azienda è quella di promuovere altre zone della città dei fiori, come il Casinò, la Chiesa Russa, la statua di Garibaldi e verranno scattate foto nella città vecchia, sul porto e di fronte allo Zampillo.

“Questo è un inizio – termina l’azienda matuziana – ma, per la prossima stagione abbiamo già una serie di idee per promuovere i nostri prodotti con lo sfondo della città di Sanremo”.

(Foto di Tonino Bonomo)